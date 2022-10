SOIRÉE LA ZINTRIE

SOIRÉE LA ZINTRIE, 26 novembre 2022, . SOIRÉE LA ZINTRIE



2022-11-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-27 03:00:00 03:00:00 6 EUR Afterwork et Concerts Techno-Jungle-Bass En collaboration avec la Ravane, Pamal Hifi et Systematik Sound. 19h-22h : Les collectifs Systematik Sound & Pamal Hifi s’occuperont d’ambiancer l’afterwork dans le Hall de Contre-Courant, avec une sélection pointue, entre reggae, dub, roots et stepper.

22h-3h : La soirée se poursuivra ensuite dans la Grande Salle avec Commandub, Axmos, Taaris, Boomly et sa tribe puissante pour conclure cette programmation éclectique. Gratuit jusqu’à 20h – 6€ après 20h Plus d’infos & Billetterie : www.lazintrie.fr / lazintrie@gmail.com lazintrie@gmail.com +33 3 29 84 43 47 https://www.contrecourantmjc.fr/ © Maxence Bousselet dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville