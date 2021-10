Beaujeu Beaujeu Beaujeu, Rhône Soirée “La Tournée des légendes” Beaujeu Beaujeu Catégories d’évènement: Beaujeu

Rhône

Soirée “La Tournée des légendes” Beaujeu, 19 novembre 2021, Beaujeu. Soirée “La Tournée des légendes” 2021-11-19 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-19 Sous le grand chapiteau Place Norgelet

Beaujeu Rhône EUR Pour cette première soirée du week-end, les Sarmentelles font revivre les légendes de la chanson française…Pour accompagner ce moment festif, les Sarmentelles vous proposent un choix de menus dans la tradition des bouchons lyonnais. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Beaujeu, Rhône Autres Lieu Beaujeu Adresse Sous le grand chapiteau Place Norgelet Ville Beaujeu lieuville 46.15438#4.58688