Soirée « La musique des maths »

Salle du Lac, le vendredi 11 mars à 20:30

Cette année encore, **l’art se met au service des mathématiques**. Pour la soirée du vendredi 11 mars, c’est la **musique** qui se mêlera aux mathématiques. Pour l’occasion des concerts et des conférences sur la musique sont prévus à la Salle du Lac. La soirée sera menée par les jeunes musiciennes de l’école **Harpes en Piste**, suivit du musicien **Emmanuel** **Amiot**. On retrouvera aussi **le magicien Jean-Baptiste Aubin** qui assurera un spectacle autour de la thématique **Maths et Magie**.

Entrée libre

