Soirée la grande chouille Montregard

Soirée la grande chouille ferme de Vovady Le Marain Montregard

Montregard Haute-Loire Montregard De 16h à 01h: Bandas du Lignon, et DJ set : années 80/90 fermedevovady@gmail.com https://www.fermedevovady.fr/ ferme de Vovady Le Marain Montregard

