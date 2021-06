Usson-du-Poitou COMPLEXE SPORTIF Usson-du-Poitou, Vienne SOIREE KUDURO FIT et PILOXING avec Anaëlle HAY – club de gym COMPLEXE SPORTIF Usson-du-Poitou Catégories d’évènement: Usson-du-Poitou

Vienne

le mercredi 21 juillet à 16:30

La MJC Champ Libre met en place une soirée kuduro fit/piloxing pour tous publics animée par Anaëlle HAY du club de gym. Le KUDURO FIT est du cardio avec de la danse et le PILOXING, un mélange de pilate, danse et mouvements de boxe. Voici les horaires : – 16h30/17h15 et 18h/18h45 : KUDURO FIT, – 17h15/18h et 18h45/19h30 : PILOXING

1€ adhérent MJC et 2€ non adhérent

2021-07-21T16:30:00 2021-07-21T19:30:00

