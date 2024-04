Soirée Kirtan Salles, jeudi 25 avril 2024.

Soirée Kirtan Salles Gironde

ASSOCIATION AJNA YOGA

Le chant Kirtan est une forme de méditation active, qui ouvre le coeur et nous révèle notre vraie nature. Il calme l’esprit, nous aide à dénouer les tensions indésirables et à trouver la liberté intérieure. C’est une façon idéale d’expérimenter la joie de chanter en groupe accompagnés par des musiciens. On chante ensemble 1h, et c’est à la portée de tout le monde! IMPORTANT Sans inscription préalable. Venez habillé.e.s en blanc. Participation libre. Les enfants sont bienvenus s’ils sont volontaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25 21:00:00

4 Chemin de Paris

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine

