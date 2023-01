Soirée karaoké Varennes-Changy Varennes-Changy Varennes-Changy Catégories d’Évènement: Loiret

VARENNES CHANGY

Soirée karaoké Varennes-Changy, 3 février 2023, Varennes-Changy

2023-02-03 19:30:00

Loiret Varennes-Changy 22 EUR 22 Soirée karaoké au restaurant La Campagne avec repas (entrée, plat et dessert). Pensez à venir nombreux, amusez-vous avec nous, une variété de musiques n’attends que vous ! Sur réservation uniquement. Soirée karaoké https://restaurant-lacampagne.com/ Varennes-Changy

