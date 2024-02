Soirée karaoké Salle des fêtes Valiergues, samedi 9 mars 2024.

Le Comité des Fêtes de Valiergues organise une soirée karaoké animée par DJ PAT et s’achèvera par un bal. Soirée musique, karaoké et buffet froid à volonté.

Entrée pour musique et karaoké gratuite à partir de 22h.

Réservations repas buffet par téléphone au 06.74.03.02.37 avant le 5 Mars.

Comme l’année dernière, on vous attend nombreux et motivés ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 19:30:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg

Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine emma.lesaint@gmail.com

