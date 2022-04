Soirée Karaoké Val en Vignes Val en Vignes Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Val en Vignes

Soirée Karaoké Val en Vignes, 23 avril 2022, Val en Vignes. Soirée Karaoké Salle des fêtes Rue Duchastel Val en Vignes

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 Salle des fêtes Rue Duchastel

Val en Vignes Deux-Sèvres Venez nous faire découvrir vos talents de chanteurs/teuses dans une ambiance festive et conviviale, en famille ou en compagnie de vos amis !

Salle des fêtes Rue Duchastel Val en Vignes

