2023-03-18

Repas aligot-saucisse

Entré + Plat + Dessert : 18 € /adultes et 12€ /enfant

Réservation au 06.49.77.48.46 avant le 10 mars. Magnum de champagne offert à la plus grande tablée. Saint-Laurent-de-Lévézou Saint-Laurent-de-Lévézou

