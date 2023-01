Soirée karaoké Soumans Soumans SoumansSoumans OT d'Evaux les Bains Catégories d’Évènement: Creuse

Soumans Soumans

Soirée karaoké Soumans Soumans, 28 janvier 2023, SoumansSoumans OT d'Evaux les Bains . Soirée karaoké Soumans Creuse Soumans

2023-01-28 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-28 Soumans

Creuse Soumans Creuse Soumans entrée gratuite – 20h – brasserie du Charron Karaoké du Charron Soumans Soumans

dernière mise à jour : 2023-01-20 par OT d’Evaux les Bains

Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Soumans Soumans Autres Lieu Soumans Soumans Adresse Soumans Creuse OT d'Evaux les Bains Soumans Ville SoumansSoumans OT d'Evaux les Bains lieuville Soumans Soumans Departement Creuse

Soumans Soumans SoumansSoumans OT d'Evaux les Bains Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soumanssoumans-ot-devaux-les-bains/

Soirée karaoké Soumans Soumans 2023-01-28 was last modified: by Soirée karaoké Soumans Soumans Soumans Soumans 28 janvier 2023 Creuse OT d'Evaux les Bains Soumans Soumans Creuse

SoumansSoumans OT d'Evaux les Bains Creuse