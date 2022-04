Soirée karaoké Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Soirée karaoké Senonches, 28 avril 2022, Senonches. Soirée karaoké Senonches

2022-04-28 20:00:00 – 2022-04-28 23:00:00

Senonches Eure-et-Loir Ambiance assurée avec cette soirée karaoké au bar le chiquito. Restauration avec burgers, planches à partager. Sur réservation Ambiance assurée avec cette soirée karaoké au bar le chiquito. Restauration avec burgers, planches à partager. Sur réservation +33 2 37 52 50 16 Ambiance assurée avec cette soirée karaoké au bar le chiquito. Restauration avec burgers, planches à partager. Sur réservation le chiquito

Senonches

