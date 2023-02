Soirée Karaoké Schirmeck Office de tourisme de la vallée de la Bruche Schirmeck Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Soirée Karaoké, 3 mars 2023, Schirmeck Office de tourisme de la vallée de la Bruche Schirmeck. Soirée Karaoké Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

2023-03-03 20:00:00 – 2023-03-03 23:00:00 Schirmeck

Bas-Rhin Schirmeck EUR Les premiers vendredis de chaque mois, libérez l’artiste qui sommeille en vous et venez passer une agréable soirée dans une ambiance bon enfant. +33 6 26 97 53 62 Schirmeck

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin Office de tourisme de la vallée de la Bruche Ville Schirmeck Office de tourisme de la vallée de la Bruche Schirmeck lieuville Schirmeck Departement Bas-Rhin

Schirmeck Schirmeck Office de tourisme de la vallée de la Bruche Schirmeck Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schirmeck office de tourisme de la vallee de la bruche schirmeck/

Soirée Karaoké 2023-03-03 was last modified: by Soirée Karaoké Schirmeck 3 mars 2023 Bas-Rhin Office de tourisme de la vallée de la Bruche Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

Schirmeck Office de tourisme de la vallée de la Bruche Schirmeck Bas-Rhin