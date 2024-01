Soirée Karaoké Salle Maurice Droy Le Mesnil-Amelot, samedi 3 février 2024.

Soirée Karaoké Ambiance familiale pour une soirée karaoké animée par un Dj professionnel et présence des sapeurs pompiers pour différentes démonstrations. 3 et 4 février Salle Maurice Droy 5€ minimum pour les + de 15 ans reversés aux sapeurs pompiers

Début : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-04T00:00:00+01:00 – 2024-02-04T02:00:00+01:00

La municipalité et le comité des fêtes organisent une soirée Karaoké le samedi 3 février dès 19h à la salle Maurice Droy. Après une première édition qui a remporté un franc succès, le comité des fêtes vous attend nombreux ! Les sapeurs pompiers de Mitry-Mory participerpont à la soirée et vous réservent plusieurs surprises. Restauration et buvette sur place. Entrée au tarif de 5€ minimum pour les + de 15 ans, les bénéfices des entrées et les dons supplémentaires seront reversés aux pompiers. Renseignements au 07 89 83 18 27.

Salle Maurice Droy 13 Rue du Stade Sauvanet, Le Mesnil-Amelot 77990 Le Mesnil-Amelot 77990 Seine-et-Marne Île-de-France

Mairie Le Mesnil-Amelot