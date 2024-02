Soirée karaoké Saint-Valentin Gaillan-en-Médoc, vendredi 16 février 2024.

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

« Tous à vos micros !!! Grande soirée karaoké à la salle des fêtes de la commune.

Avec la participation de DJ NONO et de David Nemetz qui vous donneront envie de chanter .

Venez nous rejoindre pour ces soirées à chanter, danser et s’amuser. Ambiance assurée ! « .

Un bal sur le thème des Années 80 sera donné à la suite du karaoké.

Organisé par l’association « les arts gaillanais »

Restauration sur place avec au menu paëlla, 1 part de gâteau aux pommes, café et 1 boisson.

Sur réservation. EUR.

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16

Salle des fêtes

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

