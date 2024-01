SOIRÉE KARAOKÉ PAR LE BCC Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou, vendredi 16 février 2024.

Soirée familiale et conviviale, organisée par le BCC (club de basket) qui fête ses 50 ans, le vendredi 16 février à 18h30 à Châteauneuf-sur-Sarthe

Prêt à prendre le micro et faire ses meilleures gammes! Cette soirée est faîte pour vous, mais surtout l’idée est de s’amuser, que vous ayez de la voix ou non! EUR.

Châteauneuf-sur-Sarthe 4 chemin de la Cigale

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:30:00

fin : 2024-02-16



L’événement SOIRÉE KARAOKÉ PAR LE BCC Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2024-01-24 par eSPRIT Pays de la Loire