Soirée karaoké Rue du Temple Mouriès, samedi 16 mars 2024.

Samedi 16 mars, c’est Karaoké party à partir de 19h30 au Centre Culturel de Mouriès !

Enfilez votre plus beau déguisement, libérez la star qui est en vous, et rejoignez-nous Samedi 16 mars à 19h30, pour une soirée remplie de riiires & chansonnns !

Que vous soyez une star du karaoké ou simple débutant, tout le monde est le bienvenu ! Bienveillance garantie !



Organisé par le Comité des Fêtes de Mouriès

Soirée animée par DJ Mika

Snack et buvette sur place

Venez déguisés 1 conso offerte !



Vous êtes Mouriésens et n’avez pas de déguisement ? Pas de problème, obtenez une réduction de -20% chez @FiestaDreams pour tout achat ! Un grand merci à eux pour ce beau partenariat ! .

Rue du Temple Centre Culturel de Mouriès

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitedesfetesmouries@gmail.com

