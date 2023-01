Soirée karaoké Monteignet-sur-l’Andelot Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot Catégories d’Évènement: Allier

Monteignet-sur-l'Andelot

Soirée karaoké Monteignet-sur-l’Andelot, 4 février 2023, Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot. Soirée karaoké Salle polyvalente Monteignet-sur-l’Andelot Allier

2023-02-04 – 2023-02-04 Monteignet-sur-l’Andelot

Allier Monteignet-sur-l’Andelot EUR 12 12 Venez réveiller la star qui sommeille en vous ! Avec la participation des Charmes du Burger.

Réservation obligatoire. Monteignet-sur-l’Andelot

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Monteignet-sur-l'Andelot Autres Lieu Monteignet-sur-l'Andelot Adresse Salle polyvalente Monteignet-sur-l'Andelot Allier Ville Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot lieuville Monteignet-sur-l'Andelot Departement Allier

Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteignet-sur-landelot-monteignet-sur-landelot/

Soirée karaoké Monteignet-sur-l’Andelot 2023-02-04 was last modified: by Soirée karaoké Monteignet-sur-l’Andelot Monteignet-sur-l'Andelot 4 février 2023 Allier Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot, Allier Salle polyvalente Monteignet-sur-l'Andelot Allier

Monteignet-sur-l'Andelot Monteignet-sur-l'Andelot Allier