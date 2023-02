Soirée karaoké Mareau-aux-Bois Mareau-aux-Bois Catégories d’Évènement: Loiret

2023-03-18 19:00:00

Loiret Mareau-aux-Bois Le Montafilan organise une soirée karaoké pour fêter la Saint Patrick.

Restauration sur place à partir de 19h.

Soirée karaoké à partir de 21h.

Menu spécial : carbonnade à la Guinness.

Soirée sur réservation. +33 2 38 34 00 95 ©Le Montafilan

