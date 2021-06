Les Fourgs Les Fourgs Doubs, Les Fourgs Soirée karaoké Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Soirée karaoké 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02 23:59:00

Les Fourgs Doubs Les Fourgs Pour fêter la réouverture du restaurant, venez chanter (ou écouter) en compagnie de Benoit Chabod.

Réservation obligatoire (60 places) avant le 30 juin . +33 3 63 50 91 99 Pour fêter la réouverture du restaurant, venez chanter (ou écouter) en compagnie de Benoit Chabod.

