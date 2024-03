SOIREE KARAOKE L’AUTRE BAR AILLEURS Marcé, vendredi 22 mars 2024.

SOIREE KARAOKE L’AUTRE BAR AILLEURS Marcé Maine-et-Loire

Préparez vos plus belles cordes vocales et venez-vous amuser !

Dans un esprit de convivialité et de partage, venez interpréter vos tubes préférés issus d’un vaste répertoire d’hier à aujourd’hui !

Renseignement lautrebarailleursmarce@gmail.com

L’Autre Bar Ailleurs Marcé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

14 Rue des écoles

Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire lautrebarailleursmarce@gmail.com

