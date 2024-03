Soirée Karaoké L’aire d’Arles Arles, samedi 6 avril 2024.

Ce samedi 6 avril, préparez-vous à faire vibrer l’Aire d’Arles avec la soirée karaoké la plus épique de l’année, orchestrée par le maestro Walid ! ✨ Attachez vos ceintures et préparez-vous à un festin culinaire sensationnel avec la « Team Lulu’s Kitchen » aux manettes, vous proposant une carte délicieusement internationale de 19h30 à 22h. Et à partir de 21h, c’est l’heure H, le top départ pour le karaoké, où vous pourrez vous déchaîner sur les plus grands tubes des années 80 et 90, juste comme à l’époque du Top 50 ! Alors sortez vos voix en or, préparez-vous à danser sur les classiques et à vivre une soirée dont vous vous souviendrez jusqu’à la fin des temps ! C’est le rendez-vous à ne pas manquer, les amis ! #SoiréeKaraoké #AmbianceRetro #TeamLulusKitchen #NostalgieTop50

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

