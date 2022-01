Soirée karaoké Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Hautes-Alpes

Soirée karaoké Garde-Colombe, 29 janvier 2022, Garde-Colombe. Soirée karaoké Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe

2022-01-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-01-29 Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie

Garde-Colombe Hautes-Alpes Soirée karaoké et repas concocté par la cheffe Irène ! +33 4 92 49 40 11 http://aubergedelagrand.blogspot.fr/ Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Autres Lieu Garde-Colombe Adresse Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Ville Garde-Colombe lieuville Auberge de Lagrand 2 place de la Mairie Garde-Colombe