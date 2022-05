Soirée karaoké et pique-nique géant

Soirée karaoké et pique-nique géant, 20 août 2022, . Soirée karaoké et pique-nique géant

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 Venez pique-niquer et pousser la chansonnette au bord de la plage de Ouistreham Riva-Bella. nRepas à apporter. Venez pique-niquer et pousser la chansonnette au bord de la plage de Ouistreham Riva-Bella. Repas à apporter. Venez pique-niquer et pousser la chansonnette au bord de la plage de Ouistreham Riva-Bella. nRepas à apporter. dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville