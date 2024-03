Soirée Karaoké et dansante Guinguette lac de la Cadie Mouliets-et-Villemartin, samedi 23 mars 2024.

Soirée Karaoké et dansante Guinguette lac de la Cadie Mouliets-et-Villemartin Gironde

Soirée karaoké et dansante plats à la carte Bar et tapas entre 13 € et 18 € dessert 4€

Réservations 06.13.73.31.95 .

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine

