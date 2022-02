Soirée karaoké et dansante à Holnon Holnon Holnon Catégories d’évènement: Aisne

Holnon

Soirée karaoké et dansante à Holnon Holnon, 19 février 2022, Holnon. Soirée karaoké et dansante à Holnon Holnon

2022-02-19 – 2022-02-19

Holnon Aisne 5 5 SOIRÉE KARAOKÉ ET DANSANTE Le samedi 19 février 2022

Animée par ENTRÉE Vinceanimation 5 EUROS

Salle Charles Poette place Charles de Gaulle à Holnon Ouverture des portes 19h00 Début de soirée 20h00 Réservation au : 03.23.09.58.53 places limitées paiement à la réservation auprès de la médiatèque

Les lundis de 14h à 16h30, les mercredis de 10h à 12h et 14h30 à 17h30 et les samedis 10h à 12h pass CovID:19

vaccinal Petite restauration et buvette sur place

Ipns-MSMD SOIRÉE KARAOKÉ ET DANSANTE Le samedi 19 février 2022

Animée par ENTRÉE Vinceanimation 5 EUROS

Salle Charles Poette place Charles de Gaulle à Holnon Ouverture des portes 19h00 Début de soirée 20h00 Réservation au : 03.23.09.58.53 places limitées paiement à la réservation auprès de la médiatèque

Les lundis de 14h à 16h30, les mercredis de 10h à 12h et 14h30 à 17h30 et les samedis 10h à 12h pass CovID:19

vaccinal Petite restauration et buvette sur place

Ipns-MSMD mairie-holnon2@wanadoo.fr SOIRÉE KARAOKÉ ET DANSANTE Le samedi 19 février 2022

Animée par ENTRÉE Vinceanimation 5 EUROS

Salle Charles Poette place Charles de Gaulle à Holnon Ouverture des portes 19h00 Début de soirée 20h00 Réservation au : 03.23.09.58.53 places limitées paiement à la réservation auprès de la médiatèque

Les lundis de 14h à 16h30, les mercredis de 10h à 12h et 14h30 à 17h30 et les samedis 10h à 12h pass CovID:19

vaccinal Petite restauration et buvette sur place

Ipns-MSMD HOLNON

Holnon

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Holnon Autres Lieu Holnon Adresse Ville Holnon lieuville Holnon Departement Aisne

Holnon Holnon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/holnon/

Soirée karaoké et dansante à Holnon Holnon 2022-02-19 was last modified: by Soirée karaoké et dansante à Holnon Holnon Holnon 19 février 2022 Aisne Holnon

Holnon Aisne