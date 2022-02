Soirée karaoké du COF Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Labège

Soirée karaoké du COF Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège, 5 février 2022, Labège. Soirée karaoké du COF

Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège, le samedi 5 février à 21:00

Venez réveiller la star qui sommeille en vous ! ———————————————– ### Le COF organise une soirée Karaoké samedi 5 février à 21h Espace Claude Ducert (_Nouvelle salle des fêtes de Labège_). ### Alain, chanteur-guitariste animateur, ancien responsable de la formation Calicoba va nous préparer un cocktail de musiques sur lequel vous allez pourvoir faire vibrer vos cordes vocales. ### Pour plus de renseignement contacter le ### 05 62 24 49 69 ### _Pass sanitaire et masque obligatoire_

sur inscription

Venez réveiller la star qui sommeille en vous ! Le COF organise une soirée Karaoké samedi 5 février à 21h Espace Claude Ducert (Nouvelle salle des fêtes de Labège). Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège rue de la croix rose 31670 labège Labège Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T21:00:00 2022-02-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Adresse rue de la croix rose 31670 labège Ville Labège lieuville Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Labège Departement Haute-Garonne

Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

Soirée karaoké du COF Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège 2022-02-05 was last modified: by Soirée karaoké du COF Espace Claude Ducert – Salle des fêtes – Labège Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège 5 février 2022 Espace Claude Ducert - Salle des fêtes - Labège Labège Labège

Labège Haute-Garonne