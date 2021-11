Buhl-Lorraine Buhl-Lorraine Buhl-Lorraine, Moselle SOIRÉE KARAOKÉ DE NOËL Buhl-Lorraine Buhl-Lorraine Catégories d’évènement: Buhl-Lorraine

Buhl-Lorraine Moselle Buhl-Lorraine Soirée karaoké de Noël à la salle commune de Buhl Lorraine, samedi 11 décembre 2021 à partir de 18h30. Repas baeckeoffe. 17€/adulte, 8€/enfant. Renseignements et réservations : Castor Accueil : 03 87 08 64 70 +33 3 87 08 64 70 https://www.castoraccueil.com/ Libre de droits – Kane Reinholdtsen pour Unsplash

