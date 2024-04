Soirée Karaoké Salle Amélie Charrière Dax, samedi 13 avril 2024.

Soirée Karaoké Salle Amélie Charrière Dax Landes

Organisé par le Club service Inner Wheel au profit des Fées No Men (fonds pour la lutte contre le cancer féminin). Buffet et tapas sur place. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13

Salle Amélie Charrière 98 av. Francis Planté

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine iwdaxadour@gmail.com

