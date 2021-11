Viré Viré Saône-et-Loire, Vire Soirée KARAOKE – DANSE au profit du Téléthon Viré Viré Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Vire

Soirée KARAOKE – DANSE au profit du Téléthon Viré, 4 décembre 2021

2021-12-04 – 2021-12-05 Foyer rural 18 Rue du 8 Mai 1945

Viré Saône-et-Loire Soirée Karaoké puis Danse avec DJ GUY au profit du Téléthon à Viré : à partir de 20h30

Venez boire un verre du cru local en dégustant une tarte bressane, choisissez votre chanson, et dansez !

Entrée à 8€ (5€ entre 12 et 18 ans) unptitplus@outlook.fr https://www.helloasso.com/associations/p-tit-plus-vire Soirée Karaoké puis Danse avec DJ GUY au profit du Téléthon à Viré : à partir de 20h30

