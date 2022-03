Soirée karaoké Condé-Folie Condé-Folie Catégories d’évènement: Condé-Folie

Somme

Soirée karaoké Condé-Folie, 30 avril 2022, Condé-Folie.

2022-04-30 19:30:00 – 2022-04-30

Condé-Folie Somme Condé-Folie 15 Ce soir LA STAR c’est toi ! Au menu :

Apéritif offert

Croziflette / salade

Assiette gourmande

Café

(hors boissons) Tarif adulte : 15€

Condé-Folie

