Soirée Karaoké – Concert Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cabannes

Soirée Karaoké – Concert Cabannes, 19 mars 2022, Cabannes. Soirée Karaoké – Concert Salle Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Cabannes

2022-03-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-19 Salle Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945

Cabannes Bouches-du-Rhône Cabannes Le Football Club Cabannais organise sa soirée Karaoké-Concert, animée par Energy’fun-Music.

Une soirée incontournable ou vous pourrez manger, chanter et danser.

Retrouvez le menu de la soirée sur notre affiche. Soirée Karaoké-Concert organisée par le Football Club Cabannais. +33 6 30 74 96 20 Le Football Club Cabannais organise sa soirée Karaoké-Concert, animée par Energy’fun-Music.

Une soirée incontournable ou vous pourrez manger, chanter et danser.

Retrouvez le menu de la soirée sur notre affiche. Salle Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Cabannes

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cabannes Autres Lieu Cabannes Adresse Salle Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Ville Cabannes lieuville Salle Gabriel Chaine Place du 8 mai 1945 Cabannes Departement Bouches-du-Rhône

Cabannes Cabannes Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabannes/

Soirée Karaoké – Concert Cabannes 2022-03-19 was last modified: by Soirée Karaoké – Concert Cabannes Cabannes 19 mars 2022 Bouches-du-Rhône Cabannes

Cabannes Bouches-du-Rhône