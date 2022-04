Soirée Karaoké chez Marianne Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Soirée Karaoké chez Marianne Paimpol, 5 mai 2022, Paimpol. Soirée Karaoké chez Marianne Paimpol

2022-05-05 – 2022-05-05

Paimpol Côtes d’Armor Tous les jeudis, le bar-restaurant Chez Marianne vous propose une soirée karaoké. Que vous soyez chanteur débutant ou aguerri, venez montrer votre talent, profiter de l’ambiance, et des assiettes dégustation ! https://www.facebook.com/chezmarianne.paimpol Tous les jeudis, le bar-restaurant Chez Marianne vous propose une soirée karaoké. Que vous soyez chanteur débutant ou aguerri, venez montrer votre talent, profiter de l’ambiance, et des assiettes dégustation ! Paimpol

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Ville Paimpol lieuville Paimpol Departement Côtes d'Armor

Paimpol Paimpol Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paimpol/

Soirée Karaoké chez Marianne Paimpol 2022-05-05 was last modified: by Soirée Karaoké chez Marianne Paimpol Paimpol 5 mai 2022 Côtes-d’Armor paimpol

Paimpol Côtes d'Armor