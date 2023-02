Soirée Karaoké Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire Catégories d’Évènement: Champagné-Saint-Hilaire

Vienne

Soirée Karaoké, 25 mars 2023, Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire. Soirée Karaoké Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne

2023-03-25 19:00:00 – 2023-03-25 Champagné-Saint-Hilaire

Vienne Champagné-Saint-Hilaire 12 EUR Soireé karaoké et blind test avec repas

Apéritif offert

Burger frites local / Steak frites pour les enfants / Burger végétarien

Salade de fruit et broyé

Café ou thé

Fait Maison – Viande local

Réservation avant le 05 mars Soireé karaoké et blind test avec repas

Apéritif offert

Burger frites local / Steak frites pour les enfants / Burger végétarien

Salade de fruit et broyé

Café ou thé

Fait Maison – Viande local

Réservation avant le 05 mars Champagné-Saint-Hilaire

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagné-Saint-Hilaire, Vienne Autres Lieu Champagné-Saint-Hilaire Adresse Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne Ville Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire lieuville Champagné-Saint-Hilaire Departement Vienne

Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagne-saint-hilaire champagne-saint-hilaire/

Soirée Karaoké 2023-03-25 was last modified: by Soirée Karaoké Champagné-Saint-Hilaire 25 mars 2023 Champagné-Saint-Hilaire Salle des fêtes Champagné-Saint-Hilaire Vienne vienne

Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire Vienne