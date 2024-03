SOIRÉE KARAOKÉ LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 6 avril 2024.

SOIRÉE KARAOKÉ LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Pour la toute première fois, à La Pistouflerie !!!

Pour la toute toute première fois et pour le plaisir, la Pistouflerie ira au bout de vos rêves avec sa grande soirée karaoké décomplexée ! Venez seul.e, entre ami.es ou en famille massacrer ou faire honneur à vos artistes préféré.es. Cette soirée-là, le spectacle, c’est vous ! Que vous soyez derrière le micro ou dans le public, on vous promet des souvenirs mémorables et inédits.

Toutes les recettes de cette soirée reviendront à la Pistouflerie, en soutien à l’association.

N’ayez pas peur de vous mouiller, au début elle est froide, mais après elle est bonne !

Participation libre…

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com

