Ille-et-Vilaine Le 11 février, à la salle Yvon Charlès, l’association Urban Breizh vous propose :

– un repas à 19h avec au menu : jambon à l’os, ratatouille, semoule et dessert, menu enfant : jambon, chips, dessert.

– suivi d’une soirée karaoké à 20h30 animé par DJ Sono Rythme Repas sur place à 13 euros ou à emporter à 10 euros (n’oubliez pas votre contenant).

Menu enfant : 7 euros.

Sur réservation au 06.10.81.21.28 +33 6 10 81 21 28 Breteil

