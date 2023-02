Soirée karaoké Boiscommun Boiscommun Catégories d’Évènement: Boiscommun

Loiret

Soirée karaoké, 24 mars 2023, Boiscommun Boiscommun. Soirée karaoké 1 Place du Marché Boiscommun Loiret

2023-03-24 21:00:00 – 2023-03-24 Boiscommun

Loiret Boiscommun Le bistrot du Boisco mains vous invite à une soirée karaoké., animée par Camille.

Participation au chapeau. +33 6 21 91 92 49 ©Le Boiscomains

Boiscommun

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Boiscommun, Loiret Autres Lieu Boiscommun Adresse 1 Place du Marché Boiscommun Loiret Ville Boiscommun Boiscommun lieuville Boiscommun Departement Loiret

Boiscommun Boiscommun Boiscommun Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boiscommun boiscommun/

Soirée karaoké 2023-03-24 was last modified: by Soirée karaoké Boiscommun 24 mars 2023 1 Place du Marché Boiscommun Loiret Boiscommun Loiret

Boiscommun Boiscommun Loiret