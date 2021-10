Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Soirée Karaoké avec Dj Starscool Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Soirée Karaoké avec Dj Starscool Six-Fours-les-Plages, 20 octobre 2021, Six-Fours-les-Plages. Soirée Karaoké avec Dj Starscool 2021-10-20 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-29 Promenade Charles de Gaulle Plage de Bonnegrâce

Six-Fours-les-Plages Var Les soirées karaoké arrivent à La Vague.

On a hâte de vous entendre chanter vos plus belles chansons. +33 4 94 07 01 73 dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Promenade Charles de Gaulle Plage de Bonnegrâce Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.11039#5.81238