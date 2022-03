Soirée karaoké Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Catégories d’évènement: Aulnay-la-Rivière

Loiret

Soirée karaoké Aulnay-la-Rivière, 5 mars 2022, Aulnay-la-Rivière. Soirée karaoké Aulnay-la-Rivière

2022-03-05 19:30:00 – 2022-03-05

Aulnay-la-Rivière Loiret Aulnay-la-Rivière EUR 5 Soirée karaoké organisée par l’association Musicomédie à la salle des fêtes d’Aulnay-la-Rivière.

Buvette et vente de pâtisserie sur place. musicomedie1@gmail.com Soirée karaoké organisée par l’association Musicomédie à la salle des fêtes d’Aulnay-la-Rivière.

Buvette et vente de pâtisserie sur place. ©TheHilaryClark

Aulnay-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aulnay-la-Rivière, Loiret Autres Lieu Aulnay-la-Rivière Adresse Ville Aulnay-la-Rivière lieuville Aulnay-la-Rivière Departement Loiret

Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnay-la-riviere/

Soirée karaoké Aulnay-la-Rivière 2022-03-05 was last modified: by Soirée karaoké Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière 5 mars 2022 Aulnay-la-Rivière Loiret

Aulnay-la-Rivière Loiret