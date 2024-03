Soirée karaoké au restaurant Chez Tata Simone Restaurant Chez Tata Simone Mouriès, vendredi 8 mars 2024.

Soirée karaoké au restaurant Chez Tata Simone Restaurant Chez Tata Simone Mouriès Bouches-du-Rhône

Soirée karaoké au restaurant Chez Tata Simone à Mouriès vendredi 8 mars, à partir de 19h !

Pour cette Journée des droits des Femmes, des envies de pousser la Chansonnette ?

Venez donc passer une folle soirée Chez Tata Simone où Titi vous fera chanter, et accompagnera les plus timides d’entre vous avec sa belle voix de velours.

A vos agendas pour une soirée de rires et d’émotions façon TOUT AZIMUT !

Places limitées, réservation conseillée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

Restaurant Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tatasimoneprovence@gmail.com

L’événement Soirée karaoké au restaurant Chez Tata Simone Mouriès a été mis à jour le 2024-03-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles