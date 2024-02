SOIREE KARAOKE AU FORT FERMIER A MONTLANDON Haute-Amance, vendredi 5 avril 2024.

Tout public

L’équipe très active du Fort Fermier vous propose une soirée Karaoké les premiers vendredi de chaque mois: dîner et karaoké.

La première soirée karaoké de l’année, c’est demain au Fort Fermier (à Montlandon pour les petits nouveaux qui ne nous connaîtraient pas encore ??).

Et pour ce premier vendredi, nous avons réuni vos deux plus grandes passions dans une seule et même soirée, à savoir les crêpes et… chanter à tue-tête. Elle est pas belle la vie ? ??

A demain !

Réservation obligatoire au 03 25 88 90 80.

Le Fort Fermier 0325889080 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-05

Haute-Amance 52600 Haute-Marne Grand Est

