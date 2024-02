Soirée Karaoké ! Au cinéma Charles Boyer Cinéma Charles Boyer Figeac, vendredi 1 mars 2024.

Pour l’Avant Première du film Karaoké, le cinéma Charles Boyer vous propose de venir prendre le micro, en solo ou en duo, interprétez vos chansons (de films) préférées.

Apéro offert !

Projection “Karaoké”

De et par Stéphane Ben Lahcene

Avec Michèle Laroque, Claudia Tagbo, David Mora

Après une soirée pleine d’excès, Bénédicte, célèbre chanteuse d’opéra, voit sa carrière s’écrouler. Fatou, passionnée de karaoké, est la seule à lui tendre la main. Elle a une idée derrière la tête convaincre Bénédicte de participer au grand concours national de karaoké.

La parfaite maîtrise vocale de l’une et la ténacité de l’autre pourraient bien faire des étincelles et les amener très loin.4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 18:30:00

fin : 2024-03-01

Cinéma Charles Boyer 2 bd Pasteur

Figeac 46100 Lot Occitanie

L’événement Soirée Karaoké ! Au cinéma Charles Boyer Figeac a été mis à jour le 2024-02-08 par OT Figeac