2023-01-14 20:00:00 – 2023-01-14 23:00:00

Casino de Biscarrosse 720 Boulevard des Sables

Biscarrosse

Landes EUR 0 0 Si vous avez le rythme dans la peau

Si vous êtes du style à ne pas lâcher le micro

Si vous voulez faire semblant de chanter

Si vous connaissez les chorés par cœur

Si vous aimez vous amuser

Alors, vous avez votre place !!

+33 5 58 78 26 99

