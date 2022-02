Soirée karaoké au café Le Morcourt Morcourt Morcourt Catégories d’évènement: Aisne

Morcourt

Soirée karaoké au café Le Morcourt Morcourt, 12 mars 2022, Morcourt.

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 01:00:00

Bon chanteur ou non, nous vous attendons ! +33 6 24 47 24 45 Le Café Le Morcourt organise une soirée karaoké le samedi 12 mars à partir de 20 h.

Une petite restauration sur place sera proposée.

Bon chanteur ou non, nous vous attendons ! Le Morcourt

