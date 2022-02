Soirée Karaoké au 8 de Pique Gaillac Gaillac Catégories d’évènement: Gaillac

Tarn

Soirée Karaoké au 8 de Pique Gaillac, 4 mars 2022, Gaillac. Soirée Karaoké au 8 de Pique Espace Pique Rouge 21 rue de l’aïgal Gaillac

2022-03-04 19:00:00 – 2022-03-04 11:59:00 Espace Pique Rouge 21 rue de l’aïgal

Gaillac Tarn Gaillac Retrouvez-vous tous les 1ers vendredis du mois pour une soirée karaoké ! +33 5 63 40 30 30 Espace Pique Rouge 21 rue de l’aïgal Gaillac

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gaillac, Tarn Autres Lieu Gaillac Adresse Espace Pique Rouge 21 rue de l'aïgal Ville Gaillac lieuville Espace Pique Rouge 21 rue de l'aïgal Gaillac Departement Tarn

Gaillac Gaillac Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gaillac/

Soirée Karaoké au 8 de Pique Gaillac 2022-03-04 was last modified: by Soirée Karaoké au 8 de Pique Gaillac Gaillac 4 mars 2022 Gaillac Tarn

Gaillac Tarn