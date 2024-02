Soirée Karaoké à My Beers My Beers Arles, vendredi 1 mars 2024.

Allez, pas d’histoire, pour ce Vendredi, on vous laisse juste donner de la voix

C’est le retour du Karaoké Made in MY BEERS Quelle sera ta décennie musicale fétiche ?



Alors si toi aussi tu veux être la star de la soirée, on t’attend pour briller ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

My Beers Allée Du Colonel Arnaud Beltrame

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mybeers.arles@gmail.com

L’événement Soirée Karaoké à My Beers Arles a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme d’Arles