Soirée karaoké à la Bodéga Andernos-les-Bains, 21 avril 2022, Andernos-les-Bains.

Soirée karaoké à la Bodéga Bodéga Salsa Import 3 Rue Joseph Cugnot Andernos-les-Bains

2022-04-21 19:00:00 – 2022-04-21 Bodéga Salsa Import 3 Rue Joseph Cugnot

Andernos-les-Bains Gironde

Venez chanter et reprendre vos tubes préférés à la Bodéga Salsa Import!

Venez nombreux vous amuser et passer un bon moment entre amis et en famille!

+33 5 57 70 34 01

Salsa Import

