Soirée Karaoke à Cubzac les Ponts Le Tim’Marine Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts Catégories d’Évènement: 33240

Cubzac-les-Ponts

Soirée Karaoke à Cubzac les Ponts Le Tim’Marine, 4 mars 2023, Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts. Soirée Karaoke à Cubzac les Ponts 12 Avenue de Paris Le Tim’Marine Cubzac-les-Ponts 33240 Le Tim’Marine 12 Avenue de Paris

2023-03-04 – 2023-03-04

Le Tim’Marine 12 Avenue de Paris

Cubzac-les-Ponts

33240 Cubzac-les-Ponts EUR Le bar Tim’Marine organise une soirée karaoké. Le bar Tim’Marine organise une soirée karaoké. +33 6 83 59 50 23 Bar Le Tim’Marine ©Tim Marine

Le Tim’Marine 12 Avenue de Paris Cubzac-les-Ponts

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 33240, Cubzac-les-Ponts Autres Lieu Cubzac-les-Ponts Adresse Cubzac-les-Ponts 33240 Le Tim'Marine 12 Avenue de Paris Ville Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts Departement 33240 Lieu Ville Le Tim'Marine 12 Avenue de Paris Cubzac-les-Ponts

Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts 33240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cubzac-les-ponts cubzac-les-ponts/

Soirée Karaoke à Cubzac les Ponts Le Tim’Marine 2023-03-04 was last modified: by Soirée Karaoke à Cubzac les Ponts Le Tim’Marine Cubzac-les-Ponts 4 mars 2023 12 Avenue de Paris Le Tim'Marine Cubzac-les-Ponts 33240 33240 Cubzac les Ponts Le Tim'Marine Cubzac-les-Ponts

Cubzac-les-Ponts Cubzac-les-Ponts 33240