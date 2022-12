Soirée karaoké

Soirée karaoké, 17 décembre 2022, . Soirée karaoké

2022-12-17 21:00:00 – 2022-12-17 Le Montafilan organise une soirée karaoké. Venez y participer en famille ou entres amis. ©Le Montafilan dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville lieuville