Soirée Karaoké

Soirée Karaoké, 5 novembre 2022, . Soirée Karaoké



2022-11-05 19:30:00 – 2022-11-05 01:00:00 Les associations « Roc’h An Poulout Muzik » et « 100 pour un toit » organisent un karaoké qui aura lieu le 5 novembre 2022 à la salle du Kruguel de Lampaul-Plouarzel. L’entrée est libre et tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association « 100 pour un toit ».

Le karaoké sera animé par Mikael Tanguy de la société ATM.

Restauration et buvette sur place. rochanpouloutmuzik@gmail.com +33 6 45 66 83 07 dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville